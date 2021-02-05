Суд объявил перерыв на час в заседании по делу Навального

Мировой суд в Москве объявил часовой перерыв для ознакомления Алексея Навального с материалами дела о клевете на ветерана Игната Артёменко.

Об этом сообщает ТАСС.

«Объявляю часовой перерыв, так как Навальный заявляет, что не знаком с материалами дела. В деле пять томов», — сказала судья Вера Акимова.

Как сообщалось, ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко, потерпевший в рамках дела в отношении Алексея Навального о клевете, участвует в заседании суда по видеосвязи.

Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку изменений к Конституции.