Суд объявил перерыв на час в заседании по делу Навального

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Мировой суд в Москве объявил часовой перерыв для ознакомления Алексея Навального с материалами дела о клевете на ветерана Игната Артёменко.
Суд объявил перерыв на час в заседании по делу Навального
  • © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

Об этом сообщает ТАСС.

«Объявляю часовой перерыв, так как Навальный заявляет, что не знаком с материалами дела. В деле пять томов», — сказала судья Вера Акимова.

Как сообщалось, ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко, потерпевший в рамках дела в отношении Алексея Навального о клевете, участвует в заседании суда по видеосвязи.

Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку изменений к Конституции.

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