Суд объявил перерыв на час в заседании по делу Навального
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Об этом сообщает ТАСС.
«Объявляю часовой перерыв, так как Навальный заявляет, что не знаком с материалами дела. В деле пять томов», — сказала судья Вера Акимова.
Как сообщалось, ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко, потерпевший в рамках дела в отношении Алексея Навального о клевете, участвует в заседании суда по видеосвязи.
Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку изменений к Конституции.