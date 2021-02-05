Сотрудник посольства Великобритании прибыл в суд на заседание по Навальному
- Представитель посольства Великобритании у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Как сообщает РИА Новости, посольство Великобритании подтвердило, что на заседание суда по Навальному прибыл британский дипломат, и назвало это «абсолютно стандартной практикой».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что присутствие западных дипломатов на процессе по делу Алексея Навального 2 февраля могло быть формой давления на суд.