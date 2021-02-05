Сотрудник посольства Великобритании прибыл в суд на заседание по Навальному

Представитель посольства Великобритании прибыл в Бабушкинский суд Москвы, где пройдёт рассмотрение дела Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщает РИА Новости, посольство Великобритании подтвердило, что на заседание суда по Навальному прибыл британский дипломат, и назвало это «абсолютно стандартной практикой».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что присутствие западных дипломатов на процессе по делу Алексея Навального 2 февраля могло быть формой давления на суд.