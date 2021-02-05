Сотрудник посольства Великобритании прибыл в суд на заседание по Навальному

Короткая ссылка
Представитель посольства Великобритании прибыл в Бабушкинский суд Москвы, где пройдёт рассмотрение дела Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Сотрудник посольства Великобритании прибыл в суд на заседание по Навальному
  • Представитель посольства Великобритании у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Как сообщает РИА Новости, посольство Великобритании подтвердило, что на заседание суда по Навальному прибыл британский дипломат, и назвало это «абсолютно стандартной практикой».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что присутствие западных дипломатов на процессе по делу Алексея Навального 2 февраля могло быть формой давления на суд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить