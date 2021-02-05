Подозреваемый в поджоге машины Росгвардии в Москве арестован

Подозреваемый в поджоге служебного автомобиля Росгвардии во время несогласованной акции в столице 31 января арестован. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

«Таганский районный суд Москвы сообщает, что постановлением суда Василенко Сергею Алексеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, то есть до 31 марта», — приводит ТАСС заявление пресс-секретаря суда Зульфии Гиринчук.

Отмечается, что подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК России «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

31 января сообщалось, что автомобиль Росгвардии загорелся в центре Москвы.