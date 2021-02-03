В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
26-летний подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД по Москве во взаимодействии с УВД по ЦАО.
«Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджёг колесо служебного автомобиля Росгвардии», — заявили в ГУ МВД.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК России «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
31 января сообщалось, что автомобиль Росгвардии загорелся в центре Москвы.