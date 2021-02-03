В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии

ГУ МВД Москвы сообщило о задержании подозреваемого в поджоге служебного автомобиля Росгвардии во время несогласованной акции в столице 31 января.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

26-летний подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД по Москве во взаимодействии с УВД по ЦАО.

«Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджёг колесо служебного автомобиля Росгвардии», — заявили в ГУ МВД.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК России «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

31 января сообщалось, что автомобиль Росгвардии загорелся в центре Москвы.