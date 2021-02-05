Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19

Иммунитет у людей, переболевших коронавирусом в первую волну в лёгкой форме, к лету может быть снижен, поэтому им следует вакцинироваться. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в лёгкой форме или бессимптомно», — приводит РИА Новости слова Тимакова.

Он подчеркнул, что этим людям «вакцинация показана в первую очередь».

Ранее специалист по вирусологии, глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им Ивановского» профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России.