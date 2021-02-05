Авиасообщение с Чукоткой нарушено из-за непогоды

Аэропорт Анадыря из-за непогоды уже неделю не принимает и не отправляет большую часть авиарейсов, многие отменены до 8 февраля. Об этом рассказали в справочной авиаузла.

«Сегодня прибывает единственный рейс из Москвы, он уже вылетел. Все местные рейсы, а также рейсы в Хабаровск и на Камчатку отменены до понедельника по метеоусловиям. По рейсу во Владивосток информация уточняется», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что из-за непогоды авиасообщение нарушено с пятницы, 29 января.

Как сообщалось ранее, в Анадыре и Анадырском муниципальном районе объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра могут достигать скорости 42 м/с.