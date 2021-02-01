На Чукотке прогнозируют ураганный ветер до 42 м/с

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В Анадыре и Анадырском муниципальном районе объявлено штормовое предупреждение со скоростью до 42 м/с.

«По данным Чукотского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в городском округе Анадырь и Анадырском районе с 21:00 31 января с сохранением на двое суток ожидаются порывы ветра до 25-30 м/с в континентальной части, на побережье и в Анадыре до 37-42 м/с», — приводит ТАСС сообщение МЧС.

Отмечается, что авиасообщение на полуострове практически полностью приостановлено по метеоусловиям.

Ранее сообщалось, что в Приморье жители 14 посёлков остались без света из-за непогоды.

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