В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

За прошедшие сутки 150 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 150 военнослужащих. Общая численность выздоровевших… увеличилась до 28 498», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с медицинского контроля по коронавирусу сняты 104 367 военнослужащих.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что военнослужащие помогают в борьбе с распространением COVID-19 в 43 российских регионах.