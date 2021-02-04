В Пермском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Оперштаб в Пермском крае продлил до 21 февраля режим самоизоляции для жителей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусом, а также сохранил запрет на дискотеки и массовые мероприятия.

«Ещё на две недели сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, находящихся в группе риска. Продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях», — приводит РИА Новости сообщение оперштаба.

Оперштаб также продлил установленный ранее режим работы общепита, который не разрешает заведениям принимать гостей в ночное время.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет.