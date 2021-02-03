В Ярославской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Власти Ярославской области приняли решение продлить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 17 февраля.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Период самоизоляции для граждан старше 65 лет продлён указом губернатора до 17 февраля. Это связано с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Согласно данным на 3 февраля, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 16 474 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 3 901 204.

Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.