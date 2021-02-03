В Ярославской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

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Власти Ярославской области приняли решение продлить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 17 февраля.
В Ярославской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
  • Pixabay

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Период самоизоляции для граждан старше 65 лет продлён указом губернатора до 17 февраля. Это связано с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Согласно данным на 3 февраля, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 16 474 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 3 901 204. 

Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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