Россельхознадзор частично снял ограничения на ввоз томатов из Армении

Россельхознадзор с 5 февраля снимает временные ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев с нескольких армянских предприятий.

«Россельхознадзор с 5 февраля 2021 года снимает временные ограничения на поставки томатов и перцев с 13 предприятий из Армавирской области Республики Армения, где характерных признаков наличия вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) не обнаружено», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что решение принято на основании результатов исследования карантинного фитосанитарного мониторинга, которые передал армянский надзорный орган.

Ранее Россельхознадзор разрешил ввозить на территорию России томаты с шести азербайджанских предприятий и яблоки от семи производителей.