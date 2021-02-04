Татарстан попал в топ-10 регионов по агрострахованию в 2020 году

Татарстан попал в топ-10 регионов России по объёму страховых премий по подписанным в 2020 году договорам.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Национального союза агростраховщиков.

Собрано 277 млн рублей, что на 15% меньше показателя 2019 года.

На страхование урожая в республике потратили 208 млн рублей, на страхование скота — 19 млн.

Лидируют Ставропольский край (1,5 млрд рублей), Воронежская область (690 млн) и Краснодарский край (383 млн).

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области предусмотрено более 30 видов субсидий для аграриев в 2021 году.