Татарстан попал в топ-10 регионов по агрострахованию в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Национального союза агростраховщиков.
Собрано 277 млн рублей, что на 15% меньше показателя 2019 года.
На страхование урожая в республике потратили 208 млн рублей, на страхование скота — 19 млн.
Лидируют Ставропольский край (1,5 млрд рублей), Воронежская область (690 млн) и Краснодарский край (383 млн).
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области предусмотрено более 30 видов субсидий для аграриев в 2021 году.