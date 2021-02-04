В Новгородской области рассказали о сотрудничестве с АСИ

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ).

«Наверное, все губернаторы — да нет, не наверное, а точно — плотно работают с агентством. Разумеется, и я в своём новом качестве стараюсь также с АСИ максимально сотрудничать. Потому что те лучшие практики, которые распространяет агентство, позволяют улучшать качество работы и качество жизни людей в конечном счёте», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, среди реализуемых в регионе проектов — чемпионат рабочих профессий. Как отметил Никитин, по итогам национального чемпионата область заняла 14-е место в стране по качеству среднего профессионального образования.

«Уже несколько лет реализуется «Цифровая РЭС» — проект, связанный с качеством работы электросетей. Это цифровая система, которая регулирует потребление электроэнергии: если где-то аварии — позволяет моментально переключать потребителей на другой канал», — сообщил губернатор.

Ранее в АСИ рассказали о платформе дополнительного образования для детей.