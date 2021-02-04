Путин утвердил штрафы за пропаганду и рекламу веселящего газа
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кодекс России об административных правонарушениях (КоАП) дополнен статьёй «Пропаганда закиси азота».
Штраф за пропаганду или незаконную рекламу данного вещества составит для граждан от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов до 150 тыс. рублей за пропаганду в сети потребления веселящего газа.