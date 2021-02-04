Эксперт прокомментировал ситуацию с программой льготной ипотеки

Директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов прокомментировал ситуацию с программой льготной ипотеки.

«Завершение льготной программы будет заметным, но не критичным, так как 60% выданных кредитов приходится на вторичное жильё. Ипотечный портфель банков продолжит расти, но более медленными темпами, на уровне порядка 15%», — цитирует эксперта газета «Известия».

По словам Селиванова, к концу года возможно незначительное увеличение средних ставок на ипотеку. Как полагает эксперт, на новостройки ставки могут быть больше из-за закрытия госпрограммы.

Ранее экономист Александр Дудчак в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой.