Обвиняемым по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае изменили меру пресечения
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«Сегодня Курагинский районный суд избрал обвиняемым по делу о прорыве дамбы на реке Сейба меру пресечения в виде запрета определённых действий. Так как преступление квалифицируется как средней тяжести, то содержать подсудимых под стражей можно не более шести месяцев с момента поступления дела в суд», — цитирует РИА Новости сообщение.
В конце июля 2020 года СК завершил расследование дела о гибели 20 человек при прорыве дамб в Красноярском крае.
Прорыв дамб технологического водоёма золотодобывающей артели произошёл 19 октября 2019 года в Курагинском районе Красноярского края.