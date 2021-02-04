Обвиняемым по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае изменили меру пресечения

Курагинский районный суд изменил меру пресечения трём обвиняемым по делу о прорыве дамбы на реке Сейба на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

«Сегодня Курагинский районный суд избрал обвиняемым по делу о прорыве дамбы на реке Сейба меру пресечения в виде запрета определённых действий. Так как преступление квалифицируется как средней тяжести, то содержать подсудимых под стражей можно не более шести месяцев с момента поступления дела в суд», — цитирует РИА Новости сообщение.

В конце июля 2020 года СК завершил расследование дела о гибели 20 человек при прорыве дамб в Красноярском крае.

Прорыв дамб технологического водоёма золотодобывающей артели произошёл 19 октября 2019 года в Курагинском районе Красноярского края.