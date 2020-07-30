Завершено расследование дела о прорыве дамб под Красноярском
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
«Завершено расследование уголовного дела в отношении Максима Ковалькова, Андрея Еганова и Евгения Александрова по факту нарушения ими безопасности ведения работ, повлёкшего по неосторожности смерть более двух лиц», — говорится в заявлении СК.
Как уточняется, следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру.
Прорыв дамб технологического водоёма золотодобывающей артели произошёл 19 октября 2019 года в Курагинском районе Красноярского края.
10 декабря 2019 года власти Красноярского края сняли режим ЧС, введённый в регионе после инцидента.