Песков заявил об отсутствии репрессий в ситуации с несогласованными акциями
- РИА Новости
«Никаких репрессий нет, есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона — в отношении участников незаконных акций», — сказал он.
Как отметил представитель Кремля, речь идёт о гражданах, которые «распространяли всяческие призывы участвовать в незаконных акциях», а также участвовали и были в ходе этих акций задержаны.
«Никаких репрессий нет, здесь, в данном случае я не соглашусь с такими излишне эмоциональными оценками», — подчеркнул Песков.
Накануне Песков отметил, что проведение несанкционированных акций в России вызывает обеспокоенность.
Он назвал действия полиции по пресечению таких акций оправданными.