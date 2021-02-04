Песков заявил об отсутствии репрессий в ситуации с несогласованными акциями

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Никаких репрессий в количестве задержаний участников несанкционированных акций в России нет, полиция принимает меры в отношении нарушителей закона. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил об отсутствии репрессий в ситуации с несогласованными акциями
  • РИА Новости

«Никаких репрессий нет, есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона — в отношении участников незаконных акций», — сказал он.

Как отметил представитель Кремля, речь идёт о гражданах, которые «распространяли всяческие призывы участвовать в незаконных акциях», а также участвовали и были в ходе этих акций задержаны.

«Никаких репрессий нет, здесь, в данном случае я не соглашусь с такими излишне эмоциональными оценками», — подчеркнул Песков.

Накануне Песков отметил, что проведение несанкционированных акций в России вызывает обеспокоенность.

Он назвал действия полиции по пресечению таких акций оправданными.

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