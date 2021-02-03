Песков назвал действия полиции на несогласованных акциях оправданными

Проведение несанкционированных акций в России вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он назвал действия полиции по пресечению таких акций оправданными.

«В целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жёстких действий полиции в рамках закона», — сказал представитель Кремля.

Комментируя перекрытия силовиками отдельных улиц в Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля, Песков отметил, что правоохранительные органы не должны согласовывать решения об оцеплениях в центре Москвы с Кремлём.

«Это не должно согласовываться с Кремлём. В данном случае силовые ведомства выполняют свои функции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан», — добавил он.

По его словам, за последние дни наблюдались прямые призывы к несогласованным акциям.

«И принимаются меры, чтобы эти призывы не привели к каким-то провокационным последствиям. Эти меры эффективные, они позволяют избежать каких-то худших последствий», — подчеркнул Песков.

Ранее Песков, комментируя несанкционированные акции в ряде городов России, назвал недопустимым насилие против силовиков.