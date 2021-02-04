Адвокат сообщил о предъявленном Любови Соболь обвинении

Следственный комитет предъявил юристу ФБК* Любови Соболь обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции. Об этом сообщил РИА Новости её адвокат Владимир Воронин.

«Она обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей, склонению других лиц к совершению преступления путём уговора и призыва», — сказал Воронин.

28 января стало известно о задержании Соболь по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.