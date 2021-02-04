Адвокат сообщил о предъявленном Любови Соболь обвинении
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«Она обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей, склонению других лиц к совершению преступления путём уговора и призыва», — сказал Воронин.
28 января стало известно о задержании Соболь по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.