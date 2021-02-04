Для установления личности погибших в Красноярске пожарных проведут геномную экспертизу

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Личности трёх сотрудников МЧС, погибших в ходе тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске, будут установлены с помощью геномной экспертизы.
Для установления личности погибших в Красноярске пожарных проведут геномную экспертизу
  • © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

«Для установления личности погибших сотрудников будет назначена геномная экспертиза», — цитирует РИА Новости СУ СК региона.

Согласно данным следствия, на данный момент проводится осмотр места происшествия.

Было назначено четыре судебно-медицинские экспертизы, десять свидетелей допрошены.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела пожарных, погибших при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске.

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