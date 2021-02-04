Для установления личности погибших в Красноярске пожарных проведут геномную экспертизу
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«Для установления личности погибших сотрудников будет назначена геномная экспертиза», — цитирует РИА Новости СУ СК региона.
Согласно данным следствия, на данный момент проводится осмотр места происшествия.
Было назначено четыре судебно-медицинские экспертизы, десять свидетелей допрошены.
Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела пожарных, погибших при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске.