Для установления личности погибших в Красноярске пожарных проведут геномную экспертизу

Личности трёх сотрудников МЧС, погибших в ходе тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске, будут установлены с помощью геномной экспертизы.

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