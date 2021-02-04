Врач рассказал о возможных осложнениях при заболевании коронавирусом

Короткая ссылка
При заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19 возможно ухудшение зрения и слуха. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Врач рассказал о возможных осложнениях при заболевании коронавирусом
  • Reuters

«Коронавирус очень многопланово повреждает организм, начиная от транспорта кислорода кровью, кончая сосудами и нервами практически во всех органах... Мы уже знаем, что может наступать глухота или слух страдает — появляются ложные звуки», — приводит ТАСС слова Жемчугова.

Он отметил, что следствием перенесения коронавируса могут стать парестезии — нарушение чувствительности, которое включает ощущения покалывания, жжения, «ползания мурашек».

Также после заболевания коронавирусом возможна потеря обоняния и вкуса, ухудшение зрения.

Жемчугов уточнил, что чаще всего среди осложнений после заболевания COVID-19 отмечается образование рубцов в лёгких у пациентов. 

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Ставропольского края по инфекционным болезням доктор медицинских наук Лариса Ткаченко в беседе с «Российской газетой» также рассказала, какие осложнения может вызывать коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить