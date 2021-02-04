Врач рассказал о возможных осложнениях при заболевании коронавирусом
- Reuters
«Коронавирус очень многопланово повреждает организм, начиная от транспорта кислорода кровью, кончая сосудами и нервами практически во всех органах... Мы уже знаем, что может наступать глухота или слух страдает — появляются ложные звуки», — приводит ТАСС слова Жемчугова.
Он отметил, что следствием перенесения коронавируса могут стать парестезии — нарушение чувствительности, которое включает ощущения покалывания, жжения, «ползания мурашек».
Также после заболевания коронавирусом возможна потеря обоняния и вкуса, ухудшение зрения.
Жемчугов уточнил, что чаще всего среди осложнений после заболевания COVID-19 отмечается образование рубцов в лёгких у пациентов.
Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Ставропольского края по инфекционным болезням доктор медицинских наук Лариса Ткаченко в беседе с «Российской газетой» также рассказала, какие осложнения может вызывать коронавирус.