Врач рассказал о возможных осложнениях при заболевании коронавирусом

При заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19 возможно ухудшение зрения и слуха. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Коронавирус очень многопланово повреждает организм, начиная от транспорта кислорода кровью, кончая сосудами и нервами практически во всех органах... Мы уже знаем, что может наступать глухота или слух страдает — появляются ложные звуки», — приводит ТАСС слова Жемчугова.

Он отметил, что следствием перенесения коронавируса могут стать парестезии — нарушение чувствительности, которое включает ощущения покалывания, жжения, «ползания мурашек».

Также после заболевания коронавирусом возможна потеря обоняния и вкуса, ухудшение зрения.

Жемчугов уточнил, что чаще всего среди осложнений после заболевания COVID-19 отмечается образование рубцов в лёгких у пациентов.

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Ставропольского края по инфекционным болезням доктор медицинских наук Лариса Ткаченко в беседе с «Российской газетой» также рассказала, какие осложнения может вызывать коронавирус.