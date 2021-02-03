Главу Ульяновска доставили в больницу

Короткая ссылка
Главу Ульяновска Сергея Панчина госпитализировали в центральную городскую больницу, диагноз пока не известен.
Главу Ульяновска доставили в больницу
  • © Администрация города Ульяновска

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Он госпитализирован в центральную городскую больницу. Диагноз пока не известен», — заявили в администрации.

В пресс-службе также сообщили, что на время болезни Панчина его обязанности исполняет первый замглавы Ульяновска Сергей Мишин.

Ранее сообщалось, что губернатора Забайкалья Александра Осипова госпитализировали в Чите с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить