Главу Забайкалья госпитализировали с коронавирусом
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Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.
Состояние Осипова оценивается как средней степени тяжести. По настоянию врачей он направлен в медицинское учреждение.
«Губернатор Забайкальского края Александр Осипов направлен на лечение в моностационар первой городской клинической больницы Читы», — говорится в сообщении.
Временно исполнять обязанности губернатора будет первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер.
Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что врачи настояли на его госпитализации из-за коронавируса.