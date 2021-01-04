Главу Забайкалья госпитализировали с коронавирусом

Главу Забайкальского края Александра Осипова госпитализировали в Чите с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Состояние Осипова оценивается как средней степени тяжести. По настоянию врачей он направлен в медицинское учреждение.

«Губернатор Забайкальского края Александр Осипов направлен на лечение в моностационар первой городской клинической больницы Читы», — говорится в сообщении.

Временно исполнять обязанности губернатора будет первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что врачи настояли на его госпитализации из-за коронавируса.