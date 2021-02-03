В Курганской области раскрыли преступление, совершённое в 2007 году

В Курганской области в 2020 году задержали браконьера, который впоследствии признался в другом преступлении, совершённом в 2007-м.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Мужчину привлекли к уголовной ответственности за отстрел четырёх косуль. В результате работы следователей, криминалистов управления, а также оперативных сотрудников областного УМВД выяснилось, что браконьер причастен к изнасилованию несовершеннолетней, которое произошло 13 лет назад.

Вещественные доказательства, изъятые в 2007 году, были сопоставлены с генетическим профилем обвиняемого. Мужчина дал признательные показания. Следствие завершено, дело рассмотрит суд.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму раскрыли 13 убийств, совершённых в прошлые годы.