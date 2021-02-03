Эксперт прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России

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Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России.
Эксперт прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России
  • РИА Новости

«Интерес к льготной ипотеке по-прежнему высокий, спрос не снизился», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, ставка субсидируется государством, поэтому для банков ничего не изменилось, а первоначальный взнос в размере 15% послужил определённой гарантией для кредиторов.

«К льготной ипотеке чаще прибегали в тех регионах, где больше всего новостроек и, как следствие, более высокие цены на жильё. В крупных городах стоимость квадратного метра всегда выше, но и недвижимость там приобретают чаще», — сказал Барсуков.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.

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