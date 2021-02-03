В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

В администрации Санкт-Петербурга рассказали о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Пропускная способность действующих пунктов вакцинации увеличена до 200 человек в день», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что «на 3 февраля первично привиты 72 334 человека, из них 15 027 полностью закончили цикл вакцинации».

Также сообщается, что «до конца февраля город планирует получить 310 700 комплектов доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, обсудил с властями субъектов России вакцинацию от COVID-19.