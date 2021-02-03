В Госдуме оценили идею четырёхдневной рабочей недели

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов оценил идею четырёхдневной рабочей недели.

«Введение четырёхдневной рабочей недели — это хорошая перспектива, к которой всё равно рано или поздно придут. Для этого существует роботизация и автоматизация, цифровая экономика», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, время, которое освободится при сокращении рабочей недели, нужно тратить с пользой, поэтому требуется создавать условия для активного образа жизни.

«Россия 100% придёт к четырёхдневной рабочей неделе, но не во всех отраслях. Существуют работы, на которых человека нельзя заменить. Люди должны присутствовать во всех областях, но им надо освобождать время для развития личности», — считает Вострецов.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке труда.