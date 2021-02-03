Эксперты оценили отношение россиян к рабочему процессу на удалёнке

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Более 70% россиян, работающих удалённо, ожидают, что работодатели компенсируют им затраты, следует из данных опроса Hays.
Эксперты оценили отношение россиян к рабочему процессу на удалёнке
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

Как заявил гендиректор компании Алекс Штейнгардт, почти половина профессионалов не увидели изменений в своей продуктивности во время пандемии, ещё почти 20% утверждают, что стали работать лучше.

«С ними согласны и работодатели: 41% компаний свидетельствуют, что продуктивность их сотрудников осталась на прежнем уровне, и 10% заметили повышение продуктивности», — сказал он.

По его словам, есть и те, чья продуктивность в условиях дистанционной работы снизилась, но здесь надо учитывать и сферу, в которой человек трудится, и роль, которую выполняет.

После снятия ограничений почти 40% работников готовы продолжать выполнять обязанности удалённо два-три раза в неделю, 14% рассказали о желании постоянно работать в дистанционном режиме, а треть хотели бы вернуться в офис.

34% компаний не знают о дальнейшем режиме работы, ещё 23% заявили о сохранении удалёнки.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке труда.

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