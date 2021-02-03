Эксперт оценил запрет на ненормативную лексику в соцсетях

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Адвокат кандидат юридических наук Анатолий Зутиков оценил запрет на ненормативную лексику в соцсетях.
Эксперт оценил запрет на ненормативную лексику в соцсетях
  • Pixabay

«Сам я против применения мата как на улице, так и в сети. Но на первых порах власти будут ограничиваться предупреждениями или временной блокировкой аккаунтов. Сначала нужно донести до людей мысль, что материться плохо не только в реальной жизни, но и в социальных сетях», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его мнению, новый закон вряд ли будет применяться со всеми возможными мерами наказания для нарушителей.

Со своей стороны, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Ирина Левонтина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразила мнение, что ограничения вызовут ещё большее желание пользоваться ненормативной лексикой.

«В чём сила мата? В том, что это сильно табуированная лексика. Употребление мата — это каждый раз преодоление запрета. Чем больше его запрещают, тем больше его поддерживают, усиливают мат как важный русский культурный феномен», — пояснила она.

Ранее аналитики выяснили, используют ли россияне нецензурную лексику на работе и как к этому относится их начальство.

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