В Крыму прокомментировали ситуацию с карантином в ряде школ

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании штаба по борьбе с распространением коронавируса заявила, что на сегодняшний день в Крыму на дистанционном обучении находятся 1653 школьника в 57 классах.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«На сегодняшний день учащиеся 57 классов в 20 образовательных организациях переведены на дистанционное обучение. Из них 49 классов в 14 школах — по COVID-19 и восемь классов в семи школах — по респираторным инфекциям», — сказала Пеньковская.

В детских садах закрыты 14 групп: семь — по коронавирусу, семь — по ОРВИ, всего 610 воспитанников.

Ранее в Минпросвещения рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в школах в российских регионах.

По сообщениям ФАН, психолог Светлана Шевченко оценила важность обучения школьников в очном режиме.