В Крыму прокомментировали ситуацию с карантином в ряде школ
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Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«На сегодняшний день учащиеся 57 классов в 20 образовательных организациях переведены на дистанционное обучение. Из них 49 классов в 14 школах — по COVID-19 и восемь классов в семи школах — по респираторным инфекциям», — сказала Пеньковская.
В детских садах закрыты 14 групп: семь — по коронавирусу, семь — по ОРВИ, всего 610 воспитанников.
Ранее в Минпросвещения рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в школах в российских регионах.
По сообщениям ФАН, психолог Светлана Шевченко оценила важность обучения школьников в очном режиме.