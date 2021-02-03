В Кремле оценили позицию ЦБ по программе льготной ипотеки
- РИА Новости
«Эта позиция Центрального банка известна», — заявил Песков.
Он отметил, что «у ЦБ есть мнение и есть опасение в связи с тем, что, как считают специалисты ЦБ, это приводит к росту «пузыря».
По его словам, «существуют и иные точки зрения».
Пресс-секретарь добавил, что «этот вопрос активно обсуждается у экспертов и в правительстве».
Ранее глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявила, что Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%.