Медведев назвал число стран одобривших российскую вакцину от COVID-19
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Он сообщил, что «вакцины уже одобрены в 15 странах».
«Мы ожидаем, что в ближайшее время их число увеличится», — цитирует ТАСС Медведева.
Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.
В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».