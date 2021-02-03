Медведев назвал число стран одобривших российскую вакцину от COVID-19

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании о производстве и внедрении новых вакцин от COVID-19 назвал число стран одобривших российскую вакцину от коронавируса.

Он сообщил, что «вакцины уже одобрены в 15 странах».

«Мы ожидаем, что в ближайшее время их число увеличится», — цитирует ТАСС Медведева.

Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».