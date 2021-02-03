Медведев рассказал о планах производства «Спутника V»
- Reuters
Он отметил, что в настоящее время «массовая вакцинация в основном идёт «Спутником V», который есть во всех регионах страны».
Про его словам, «объём этой вакцины постепенно увеличивается».
«По тем данным, которые мне сейчас передали, к концу первого полугодия планируется произвести более 90 млн доз», — цитирует ТАСС Медведева.
Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.
В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».