Медведев рассказал о планах производства «Спутника V»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о планах производства вакцины от коронавируса «Спутник V».
Медведев рассказал о планах производства «Спутника V»
  • Reuters

Он отметил, что в настоящее время «массовая вакцинация в основном идёт «Спутником V», который есть во всех регионах страны».

Про его словам, «объём этой вакцины постепенно увеличивается».

«По тем данным, которые мне сейчас передали, к концу первого полугодия планируется произвести более 90 млн доз», — цитирует ТАСС Медведева.

Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».

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