В мэрии Москвы рассказали о ситуации с коронавирусом в столице

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о ситуации с коронавирусом в столице.

Она сообщила, что «эпидемиологическая ситуация в столице продолжает улучшаться».

«Количество выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции значительно снизилось. Вместе с этим уменьшилось и число госпитализаций. За последнюю неделю их число сократилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей», — цитирует РИА Новости Ракову.

Согласно данным на 3 февраля, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 16 474 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 3 901 204.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.