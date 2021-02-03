Медведев оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российских регионах.

«Мы уже год работаем в условиях пандемии. В целом ситуацию удаётся держать под контролем. В большинстве регионов в настоящий момент она стабилизируется», — цитирует ТАСС Медведева.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что «с сегодняшнего дня десять стационаров на 3,2 тыс. коек, оказывающих помощь больным COVID-19, возвращаются к своей обычной работе».

По данным на 3 февраля, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 16 474 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 3 901 204.