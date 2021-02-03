В Москве завершились испытания нового электроракетного двигателя

В московском технопарке «Слава» завершились испытания нового электроракетного двигателя.

Как передаёт НСН, двигатель может стать частью космических аппаратов или разгонных блоков для их выведения на целевые орбиты.

В прошлом году разработчик двигателя — компания «СуперОкс» — получил от правительства Москвы экспортный кешбэк — грант в размере 10% от выручки по исполненным экспортным контрактам. Была также предоставлена субсидия на инжиниринг — разработку конструкторской и технологической документации, испытания и приобретение оборудования.

«Новый электроракетный двигатель использует принцип ускорения плазмы внешним магнитным полем, которое создаётся сверхпроводниками. Сверхпроводники в конструкции — это ноу-хау двигателя. За счёт них он обладает высокой мощностью, что является одной из ключевых характеристик», — цитирует сообщение интернет-газета «Взгляд».

Ранее сообщалось, что предприятие «Роскосмоса» АО «НПО Энергомаш» возобновило прерванные пандемией переговоры с иностранными заказчиками о поставках за рубеж ракетных двигателей.