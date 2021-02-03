В Хабаровском крае застрелили убившую человека тигрицу

В Ванинском районе Хабаровского края застрелили убившую человека тигрицу.

Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на данные регионального Министерства природных ресурсов.

В начале января возле зимовья в верховье реки Буту тигрица напала на охотника, который в тот момент был без оружия. В результате нападения он скончался.

Отмечается, что в течение трёх с половиной недель тигрицу пытались отловить. 31 января её застрелили в 200 м от метеостанции «Мопау» при попытке нападения на сотрудника министерства. Никто из участников операции по отлову не пострадал.

В марте 2019 года сообщалось, что житель посёлка Золотого в Хабаровском крае застрелил амурского тигра, который забрался к нему в сарай на подворье и задрал корову.