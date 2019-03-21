Житель хабаровского села застрелил задравшего корову амурского тигра

Житель посёлка Золотого в Хабаровском крае застрелил амурского тигра, который забрался к нему в сарай на подворье и задрал корову.

«Житель посёлка Золотого услышал рёв коровы в сарае и пошёл проверить, всё ли в порядке. В сарае он обнаружил тигра и задавленную им корову. По словам мужчины, завидев его, тигр сделал резкий выпад в его сторону. Обороняясь, мужчина ударил хищника вилами. После этого он сходил в дом за ружьём и снова отправился в сарай. С его слов, он попытался отпугнуть хищника, но тот снова кинулся, и мужчина, опасаясь за свою жизнь, выстрелил в него из ружья», — приводит центр «Амурский тигр» слова начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края Юрия Колпака.

Ранение оказалось смертельным для животного. Мужчина сам вызвал охотнадзор и полицию.

По факту гибели краснокнижного животного проводится доследственная проверка.

Специалисты отметили, что самец тигра был в преклонном возрасте и имел выраженные возрастные проблемы со здоровьем.

В конце февраля сообщалось, что в тайге Приморья амурский тигр напал на человека, мужчина пострадал, проводятся проверки.