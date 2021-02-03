На Ставрополье в течение полугода планируют восстановить систему вытрезвителей

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Депутат Думы Ставропольского края Виктор Лозовой считает, что вытрезвитель в региональной столице может открыться в течение полугода.
На Ставрополье в течение полугода планируют восстановить систему вытрезвителей
  • РИА Новости

В беседе с pobeda26.ru парламентарий отметил, что возвращение вытрезвителей — хорошая идея. По его мнению, это не только снимет нагрузку с медиков, но и повысит общественную безопасность.

Парламентарий считает, что вытрезвитель в Ставрополе может открыться во второй половине года. Учреждение в краевой столице уже есть — оно находится на консервации с 2012-го.

«Сейчас к этому подводят финансовую и законодательную базу, думаю, что в текущем году вопрос будет решён. В соответствии с требованиями федерального закона, в течение примерно полугода, я думаю, мы должны будем привести вытрезвитель в соответствующее состояние», — рассказал Лозовой.

Ранее главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с НСН прокомментировал инициативу о восстановлении вытрезвителей в России.

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