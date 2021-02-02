Беглов рассказал о поставках вакцины от коронавируса в Петербург

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о поставках вакцины от коронавируса в город.
Беглов рассказал о поставках вакцины от коронавируса в Петербург
  • Reuters

«На сегодняшний день в Петербург поступило 143 тыс. доз, из них 37 тыс. доз получили буквально в воскресенье. В ближайшее время ожидаем поставку ещё порядка 70—75 тыс. доз», — цитирует РИА Новости Беглова.

Он сообщил, что «к 10 февраля в городе будет порядка 120 пунктов».

«Прорабатываем возможность открыть пункты вакцинации на базе «чистых» корпусов «Ленэкспо», — добавил губернатор.

Ранее первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов дал прогноз относительно того, когда возможно дальнейшее смягчение мер по коронавирусу в городе.

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