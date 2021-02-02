Захарова прокомментировала присутствие дипломатов на заседании по Навальному
«Это и есть политическая акция… Это политическая акция, которая является частью длительного процесса по подготовке информационного сопровождения, целого ряда мероприятий незаконного характера, провокационного характера и так далее… Я была шокирована этими кадрами… Когда я увидела эту вереницу машин с дипломатическими номерами, то, честно говоря, даже как-то не поверила, пошла перепроверять», — сказала она.
Ранее Захарова заявила, что Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела государства со стороны иностранных дипломатов.