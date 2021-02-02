Захарова прокомментировала присутствие дипломатов на заседании по Навальному

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировала присутствие сотрудников иностранных посольств на заседании по делу Алексея Навального.

«Это и есть политическая акция… Это политическая акция, которая является частью длительного процесса по подготовке информационного сопровождения, целого ряда мероприятий незаконного характера, провокационного характера и так далее… Я была шокирована этими кадрами… Когда я увидела эту вереницу машин с дипломатическими номерами, то, честно говоря, даже как-то не поверила, пошла перепроверять», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела государства со стороны иностранных дипломатов.