В Кировской области определили размер прожиточного минимума на 2021 год

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Опубликовано постановление правительства Кировской области об установлении размера прожиточного минимума в регионе на 2021 год.
В Кировской области определили размер прожиточного минимума на 2021 год
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Об этом сообщает progorod43.

Прожиточный минимум в целом на душу населения составил 10 710 рублей, для трудоспособных граждан — 11 441, для пенсионеров — 9348, для детей — 11 060.

По сравнению с III кварталом 2020 года прожиточный минимум для пенсионеров вырос на 668 рублей, для остальных категорий — не изменился.

Документ вступит в силу 8 февраля, но будет действовать на правоотношения, возникшие с 1 января.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе утвердили прожиточный минимум для разных групп населения.

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