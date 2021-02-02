В Кировской области определили размер прожиточного минимума на 2021 год
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Об этом сообщает progorod43.
Прожиточный минимум в целом на душу населения составил 10 710 рублей, для трудоспособных граждан — 11 441, для пенсионеров — 9348, для детей — 11 060.
По сравнению с III кварталом 2020 года прожиточный минимум для пенсионеров вырос на 668 рублей, для остальных категорий — не изменился.
Документ вступит в силу 8 февраля, но будет действовать на правоотношения, возникшие с 1 января.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе утвердили прожиточный минимум для разных групп населения.