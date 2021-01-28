В Севастополе утвердили прожиточный минимум для разных групп населения
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
Прожиточные минимумы утверждаются на год по новой методике расчёта, а не поквартально, как ранее.
«Предусмотрено, что на 2021 год данные прожиточные минимумы устанавливаются на уровне, принятом во II квартале 2020 года», — заявила Бардакова.
В этом году в Севастополе действуют такие величины: среднедушевой — 11 380 рублей, для трудоспособного населения — 12 164 рубля и для детей — 12 276 рублей.
Величина прожиточного минимума для пенсионеров составляет 9862 рубля.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала проект изменений в закон о МРОТ.