В Севастополе утвердили прожиточный минимум для разных групп населения

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И. о. главы Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Елена Бардакова заявила, что правительство утвердило величины прожиточных минимумов в городе.
В Севастополе утвердили прожиточный минимум для разных групп населения
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Прожиточные минимумы утверждаются на год по новой методике расчёта, а не поквартально, как ранее.

«Предусмотрено, что на 2021 год данные прожиточные минимумы устанавливаются на уровне, принятом во II квартале 2020 года», — заявила Бардакова.

В этом году в Севастополе действуют такие величины: среднедушевой — 11 380 рублей, для трудоспособного населения — 12 164 рубля и для детей — 12 276 рублей.

Величина прожиточного минимума для пенсионеров составляет 9862 рубля.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала проект изменений в закон о МРОТ.

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