В АТОР рассказали об акциях для тех, кто путешествует по России

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала об акциях для тех, кто путешествует внутри страны.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она заявила, что в настоящее время действуют скидки на ранний заказ.

«Все приличные гостиницы и дома отдыха уже забронированы. Места ещё есть, но бронирование идёт очень активное. Сейчас ещё действуют скидки до конца марта. Это акция раннего бронирования», — отметила Ломидзе.

По её словам, в этом году туристы проявляют очень активный интерес.

Она также напомнила, что в скором времени стартует третья часть программы «С кешбэком по России».

«Мы ждём объявления начала акции. Уже есть проект постановления, но пока ещё не определены даты. Будет всё то же самое — 20% от стоимости для владельцев карты «Мир» на все туры по России. Можно напрямую бронировать гостиницы, можно покупать турпакетом с перелётом», — пояснила Ломидзе.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU оценил перспективы открытия новых направлений для россиян.