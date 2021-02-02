На космодроме Восточный началась вакцинация от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие «Роскосмоса»).
Отмечается, что вакцина поступила в медицинские учреждения Циолковского, а затем и в поликлинику медико-санитарной части космодрома, где уже начали ставить первые прививки.
Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево развернули бесплатную вакцинацию персонала и пассажиров от коронавирусной инфекции COVID-19.