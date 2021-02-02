На космодроме Восточный началась вакцинация от COVID-19

Сотрудники филиала АО «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный», а также других предприятий ракетно-космической отрасли, работающих на космодроме Восточный, начали вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие «Роскосмоса»).

Отмечается, что вакцина поступила в медицинские учреждения Циолковского, а затем и в поликлинику медико-санитарной части космодрома, где уже начали ставить первые прививки.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево развернули бесплатную вакцинацию персонала и пассажиров от коронавирусной инфекции COVID-19.