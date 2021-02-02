СК проведёт проверки в отношении ряда участников незаконных акций
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба СК по итогам оперативного совещания.
В ходе совещания Бастрыкину доложили о результатах доследственных проверок и уголовных дел, связанных с противоправными действиями участников несанкционированных акций.
«Председатель СК России поручил организовать процессуальные проверки в отношении молодых людей из числа правонарушителей, уклонявшихся от прохождения военной службы», — заявили в СК.
В сообщении говорится, что в ходе предварительного следствия сотрудники ведомства изучают личности фигурантов дел и анализируют характеризующие их материалы.
В пресс-службе рассказали, что Бастрыкин поручил установить не только обстоятельства совершённых преступлений, но и проанализировать причины, побудившие подозреваемых и обвиняемых к противоправным действиям.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия сотрудников правоохранительных органов на фоне несогласованных акций и провокаций оправданны.