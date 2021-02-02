СК проведёт проверки в отношении ряда участников незаконных акций

Следователи проведут проверки в отношении участников несанкционированных акций 23 и 31 января, уклонявшихся от военной службы. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Об этом информирует пресс-служба СК по итогам оперативного совещания.

В ходе совещания Бастрыкину доложили о результатах доследственных проверок и уголовных дел, связанных с противоправными действиями участников несанкционированных акций.

«Председатель СК России поручил организовать процессуальные проверки в отношении молодых людей из числа правонарушителей, уклонявшихся от прохождения военной службы», — заявили в СК.

В сообщении говорится, что в ходе предварительного следствия сотрудники ведомства изучают личности фигурантов дел и анализируют характеризующие их материалы.

В пресс-службе рассказали, что Бастрыкин поручил установить не только обстоятельства совершённых преступлений, но и проанализировать причины, побудившие подозреваемых и обвиняемых к противоправным действиям.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия сотрудников правоохранительных органов на фоне несогласованных акций и провокаций оправданны.