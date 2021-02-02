В Петербурге арестовали 195 участников незаконной акции 31 января

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге после несогласованной акции, состоявшейся 31 января, на 195 человек наложили административный арест.
В Петербурге арестовали 195 участников незаконной акции 31 января
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.

«(Всего) 526 материалов, связанных с акцией 31 января, рассмотрели районные суды города, из них решения об административных арестах были приняты в отношении 195 человек, остальным назначены штрафы», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что шесть дел было прекращено за отсутствием состава преступления.

При этом более десяти протоколов было возвращено в полицию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в применении насилия к бойцу ОМОНа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить