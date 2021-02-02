В Петербурге арестовали 195 участников незаконной акции 31 января
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.
«(Всего) 526 материалов, связанных с акцией 31 января, рассмотрели районные суды города, из них решения об административных арестах были приняты в отношении 195 человек, остальным назначены штрафы», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что шесть дел было прекращено за отсутствием состава преступления.
При этом более десяти протоколов было возвращено в полицию.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в применении насилия к бойцу ОМОНа.