В Самаре проводят проверку по факту конфликта между школьниками
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт областной прокуратуры.
Инцидент произошёл 25 января после уроков, не на территории школы. Мальчик облил антисептиком куртку девочки и поджёг. Одежда была повреждена, сама школьница не пострадала.
По имеющимся данным, конфликт произошёл на почве успеваемости.
В ходе проверки ведомство намерено дать оценку действиям должностных лиц школы, ответственных за урегулирование конфликтов детей и обеспечение их безопасности.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области начата проверка после появления в СМИ информации о том, что первоклассница школы Лесной Поляны города Кемерово угрожала ножом однокласснику.