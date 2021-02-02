В Самаре проводят проверку по факту конфликта между школьниками

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В Самаре организовали проверку по факту конфликта между школьниками.
В Самаре проводят проверку по факту конфликта между школьниками
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт областной прокуратуры.

Инцидент произошёл 25 января после уроков, не на территории школы. Мальчик облил антисептиком куртку девочки и поджёг. Одежда была повреждена, сама школьница не пострадала.

По имеющимся данным, конфликт произошёл на почве успеваемости.

В ходе проверки ведомство намерено дать оценку действиям должностных лиц школы, ответственных за урегулирование конфликтов детей и обеспечение их безопасности.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области начата проверка после появления в СМИ информации о том, что первоклассница школы Лесной Поляны города Кемерово угрожала ножом однокласснику.

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