В Самаре проводят проверку по факту конфликта между школьниками

В Самаре организовали проверку по факту конфликта между школьниками.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт областной прокуратуры.

Инцидент произошёл 25 января после уроков, не на территории школы. Мальчик облил антисептиком куртку девочки и поджёг. Одежда была повреждена, сама школьница не пострадала.

По имеющимся данным, конфликт произошёл на почве успеваемости.

В ходе проверки ведомство намерено дать оценку действиям должностных лиц школы, ответственных за урегулирование конфликтов детей и обеспечение их безопасности.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области начата проверка после появления в СМИ информации о том, что первоклассница школы Лесной Поляны города Кемерово угрожала ножом однокласснику.