В Ленинградской области сняли ограничения по коронавирусу в ряде районов

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В Ленинградской области в регионах с благополучной эпидемиологической ситуацией сняли все ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Ленинградской области сняли ограничения по коронавирусу в ряде районов
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он напомнил, что в регионе работает система «светофор», согласно которой область поделена по уровню заболеваемости на «зелёную», «жёлтую» или «красную» зоны.

«Я хочу сказать, что с сегодняшнего дня мы полностью сняли все ограничения для бизнеса, спорта, общественных организаций в «зелёной» зоне», — заявил он.

Дрозденко рассказал, что также введены послабления для районов «жёлтой» зоны.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье началось поэтапное сворачивание коек для людей с СОVID-19 из-за улучшения эпидемической ситуации в регионе.

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